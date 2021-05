Brand im Keller Schweißarbeit: Öltank geriet in Salzgitter in Brand

Im Keller eines Hauses in Gebhardshagen brach ein Brand aus.

Gebhardshagen. Alarm am Samstag Mittag: In einem Keller in Gebhardshagen brach ein Brand aus. Die Feuerwehr hatte die Flammen nach 30 Minuten im Griff.