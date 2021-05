Quad-Fahrer in Salzgitter geblitzt und von Straße abgekommen

Ein Quad-Fahrer ist nach Polizeiangaben am Samstag, 15. Mai, 11.15 Uhr, bei einem Unfall auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Quad die Kattowitzer Straße in Richtung Salder, aufgrund der erhöhten Fahrgeschwindigkeit wurde der Mann vom mobilen Blitzer erfasst, woraufhin er abrupt bremste, so die Polizei.

Fahrer kommt ins Klinikum

Infolge dessen sei er mit dem Quad von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Am Quad sei Sachschaden entstanden, der Mann sei ins Klinikum transportiert gebracht worden.

red