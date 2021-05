Junge Männer dringen in Schulgelände in Lebenstedt ein

Nach einem Hausfriedensbruch in der Ludwig-Erhard-Schule an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Lebenstedt am Sonntag, 16. Mai, 2.30 Uhr, ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatten zwei junge Erwachsene widerrechtlich den Zaun der Schule überstiegen und waren dabei von Zeugen beobachtet worden.

Ein Täter kann flüchten

Bei Eintreffen der Polizei konnten die Männer zunächst flüchten, einer wurde im Nachhinein im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf einem weiteren und erneut widerrechtlich betretenen Grundstück ermittelt. Der Beschuldigte habe die Tat zugegeben, der zweite Täter sei weiterhin unbekannt. Gegen beide Männer seien Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet worden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Kontakt:(05341) 18970.

