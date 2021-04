Spiel und Spaß online – das geht in den Jugendtreffs Salzgitter!

Sie nahmen am Ferienprogramm der Kinder- und Jugendtreffs (KJTs) in Salzgitter teil. Das Besondere: Erstmals mussten die Aktivitäten pandemiebedingt online stattfinden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Kuchen backen, einen Hasen basteln oder rätseln

Karottenkuchen und Lava-Muffin backen; einen Osterhasen aus Karton und Blumen basteln; Stadt, Land, Fluss spielen oder doch lieber Rätseln: Die Teams der Kinder- und Jugendförderung hatten für die Osterferien kurzfristig ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, weil die ursprünglich geplanten Betreuungsangebote wegen der Pandemie abgesagt werden mussten.

„Schnell schlossen sich die KJT-Teams kurz, organisierten die technischen Zugangsmöglichkeiten und boten in den beiden Ferienwochen ein abwechslungsreiches digitales Programm an. Die Kinder und Eltern erfuhren die Zugangsdaten für die Videokonferenzen per Mail oder Telefon in den Treffs, und dann konnte es auch schon losgehen“, berichtet die Stadt weiter.

Bis zu zehn Kinder waren jeweils dabei

Bis zu zehn Kinder hätten jeweils an den Ferien-Aktionen teilgenommen, einige Kinder seien sogar bei fast allen Aktivitäten dabei gewesen. Beliebt seien die Backaktionen gewesen, bei denen die Kinder in der heimischen Küche ihr Können testeten und leckere Muffins und Kuchen entstanden – auch wenn Aufräumen und Abwaschen nicht für große Begeisterung gesorgt hätten.

„Ebenso gut kam die Aktion Natur-Erleben an, bei der es faszinierende Einblicke in den Wald gab. Beim Online-Spiel Gratic Phone musste dann – ähnlich wie Stille Post – gemalt und geschrieben werden. Auch die Angebote für Jugendliche auf Discord wurden gut angenommen“, meldet die Stadt außerdem.

Der Discord-Server solle weiter ausgebaut werden, Vorschläge und Ideen seien gern gesehen: https://discord.gg/cFzqP3a

Achtung: Discord dürfe erst ab 16 Jahren genutzt werden und mit Erlaubnis der Eltern ab 13 Jahren.

Auch für Pausen und Gespräche sei genug Raum gewesen.

Die KJT-Teams hätten bei dieser digitalen Premiere viel gelernt und neue Erfahrungen gesammelt, die dann im nächsten Ferienprogramm umgesetzt werden könnten. Ob digital oder real – das werde die Zeit zeigen. Die digitalen Angebote allerdings seien jetzt eine tolle Alternative gewesen und hätten für eine schöne gemeinsame Verbundenheit gesorgt.

red