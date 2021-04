Fahrer unter Drogen oder betrunken in Lebenstedt unterwegs

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen am Osterwochenende in Lebenstedt eine Reihe von Verstößen festgestellt. So wurde an Samstag um 14 Uhr auf der Kattowitzer Straße/Ecke Weidenweg ein 28-jähriger Autofahrer aus Salzgitter gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auf der Humboldtallee an der Eissporthalle kontrollierte die Polizei am Samstag um 12.50 Uhr einen 27-Jähriger Autofahrer aus Salzgitter. Er gab zu, dass er kurz vor Fahrtbeginn Marihuana konsumiert habe. Einen Urintest verweigerte er. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein betrunkener Fahrer ignoriert das Rot einer Ampel

Auf der Albert-Schweitzer-Straße hielt die Polizei am Samstag um 20 Uhr einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Salzgitter an, der zuvor durch einen Rotlichtverstoß aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,31 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt, berichtet die Polizei.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Straße hielten Polizeibeamte am Samstag gegen 23.10 Uhr einen 33-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter an. Hierbei stellten die fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bis Mitte April besteht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei Salzgitter hat auch in der Nacht von Ostersonntag auf -montag zahlreiche Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Ausgangsbeschränkungen im Stadtgebiet durchgeführt. Neben diversen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz stellten die Beamten weitere Verkehrsvergehen fest. So fuhren ein 53-jähriger und ein 26-jähriger Mann ihre PKW jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurden in den Nachtstunden zwei weitere Autos angehalten und kontrolliert, für die kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Autofahrer wurden eingeleitet, so die Polizei.

