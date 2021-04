Jugendliche brechen in Schulturnhalle in Lebenstedt ein

Ein Anwohner hat die Polizei am Sonntagmittag alarmiert, als er sah, wie mehrere Personen in die Marie-Montessori-Schule im Storchenkamp in Lebenstedt eindrangen. Nach dem Eintreffen der Funkstreifenbesatzungen versuchten die Täter, aus der Turnhalle zu flüchten. Der Polizei gelang es, die vier Jugendliche anzuhalten und zu kontrollieren. Alle berichteten, dass sie die Turnhalle ausschließlich betreten hatten, weil sie Basketball spielen wollten. Neben Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs müssen sich die Jugendlichen auch wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten, so die Polizei. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 17.30 Uhr zwei Fensterscheiben des Kranich-Gymnasiums in Lebenstedt durch Steinwürfe beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich zur Tatzeit eine Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhof aufgehalten hatte. Diese konnten noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden, da sie sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits vom Tatort entfernt hatten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 18970 bei der Polizei in Lebenstedt zu melden.

red