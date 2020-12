Ein Unbekannter hst am Containerplatz Am Pappeldamm in Thiede seinen Papiermüll entsorgt.

Thiede. Kurz vor Weihnachten hat ein Schmutzfink all seine Kartons in Thiede einfach abgeworfen.

Was für eine Bescherung in Thiede!

Ein Unbekannter hat am Mittwoch am Containerplatz Am Pappeldamm in Thiede seinen Papiermüll entsorgt. Es muss jemand etwas beobachtet haben, denn so eine Menge wirft man nicht in Minuten hin. Der Vorfall ist bei der Stadt bereits gemeldet.

