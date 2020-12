Jahresrückblick: Barumer Hof – und immer noch kein Ende

Der Barumer Hof, eine unendliche Geschichte. Seit Jahren verfällt das Gebäude, immer wieder gab es Anfragen im Ortsrat Südost. 2020 kam Bewegung in die Sache. Faysal Almami, Besitzer der angrenzenden Pizzeria, würde das Grundstück gerne kaufen. Doch so einfach ist das nicht.

Eigentumsverhältnisse unklar

Zum einen gibt es offenbar mehrere Gläubiger, deren Forderungen nach Erwerb des Objekts befriedigt werden müssten. Zum anderen sind die Eigentumsverhältnisse weiter unklar. Ein Bruder des verstorbenen Eigentümers war selbst verstorben, und niemand hatte das Erbe angenommen. Das Nachlassgericht glaubt an weitere Verwandte – allerdings in der Türkei. Es stelle aber keine weiteren Nachforschungen an, da es sich keinen Erfolg davon verspreche und auch die Möglichkeiten fehlten, Nachforschungen im Ausland zu betreiben, so Baudezernent Michael Tacke.

Stadt prüft rechtliche Möglichkeiten

Wegen der vermutlich noch lebenden Erben in der Türkei kommt auch ein Eigentumsübergang an das Land Niedersachsen nicht in Betracht, so Tacke. Die Stadt prüfe aktuell, welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen.

