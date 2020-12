Eine Bescherung im Lebenstedter Wohnquartier

Noch 2020 hat die TAG Wohnen in Salzgitter traditionell bis zu 350 Kinder aus finanziell nicht so gut gestellten Familien beschert. 2021 findet die Bescherung unter anderen Bedingungen statt. „Wichtig ist uns, dass hier nicht einfach etwas ausfällt, weil Corona die Abwicklung eventuell verkomplizieren könnte“, wird Claudius Oleszak, TAG-Chef in Salzgitter, in der Pressemitteilung zitiert.

Gemeinsam Ideen entwickelt

Zur Ideensammlung kam TAG- Kooperationspartner Markus Gruner, Einrichtungsleiter der Jumpers-Freizeiteinrichtung am Neuen Mühlenweg 7, hinzu: „Wir wollten etwas für die Kinder tun, die in unserem Stadtbezirk rund um den Neuen Mühlenweg wohnen. Die Kinder leiden schon seit Wochen darunter, die Einrichtung nicht mehr in der von ihnen gewohnten Form besuchen zu können und unbeschwert ihre Freunde treffen zu können.“

Direkt vor der Tür

Etwa 120 Kinder werden von Jumpers (Jugend mit Perspektive) im Quartier Lebenstedt VI betreut und mit Lernhilfe, aber auch mit Gemeinschaftsaktivitäten, Sport und Freizeitspaß betreut, heißt es weiter. So fand die Weihnachtsaktion der TAG Wohnen vor der Jumpers-Tür Neuer Mühlenweg 7 statt.

Gabentisch vor dem Haus

Dort war ein Gabentisch mit den Kinderpräsenten aufgebaut. Zwei Familien und ihre Kindern erhielten stellvertretend für alle Familien im Quartier vom Nikolaus – Dirk Asendorf – ihre Tüten. Inhalt: Äpfel, Nüsse, Mandarinen, Orangen, ein Lese-/Malbuch, ein kindgerechter Mund-Nasenschutz aus waschbarem Stoff, der in Zusammenarbeit mit Wir helfen Kindern entstanden ist, und Leuchtaufkleber für Ranzen oder Rucksäcke, damit die Kinder in der dunklen Jahreszeit sicher unterwegs sein können.

Weitere Verteilung folgt

Die Augen der Kinder wurden richtig groß, als der Nikolaus aus dem Treppenhaus kam, heißt es weiter. Die klassische Frage „Wart ihr denn auch alle lieb?“ wurde erst mit einem zögernden, dann beim zweiten Mal mit einem lauten „Jaaaahhh“ beantwortet Stichwort für den Nikolaus, die Tüten an die Kinder zu verteilen. Gruner: „Im Laufe der Woche werden die anderen 145 Tüten im Quartier von uns verteilt. Zudem erhalten zwei Familien und die Beratungseinrichtung SuPer Salzgitter einen Weihnachtsbaum. Und weil es zudem manchmal auch am Baumschmuck mangelt, spendete Gianluca Calabrese von SuPer Salzgitter einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro.“

