Zwei Einbrüche in Thiede und Lebenstedt

Zwei Einbrüche registrierte die Polizei am Freitag in Salzgitter: In ein Einfamilienhaus in Thiede an der Zwergenkuhle (zwischen 16.30 und 17 Uhr) sowie ein Reihenhaus in Lebenstedt am Erbsenweg (zwischen 9.30 und 18 Uhr). In beiden Fällen drangen die Täter gewaltsam ins Haus ein (Terrassentür/Kellerfenster) , durchwühlten die Räume und entkamen unerkannt. Zur Schadenshöhe gibt es bislang noch keine Angaben. Hinweise: (05341) 18970.