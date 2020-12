Schüler aus Salzgitter schreiben Kolumnen zu Corona-Chaos

Beate Steinert-Koch hat in ihrem Deutschkurs des 13. Jahrgangs derzeit das abiturrelevante Thema „Zeitung“ behandelt. Dabei ging es auch um Kommentare und Kolumnen zu „Schule in Zeiten der Corona-Pandemie“. Den Schülern war freigestellt, entweder eine Kolumne oder einen Kommentar zu dem Thema zu verfassen. Wir finden sie gelungen und möchten sie hier vorstellen (Teil 2).

Schule mit Corona: Doppelmoral oder sinnvolle Qual?

„If you fail to plan, you are planning to fail“, dieses Zitat von Benjamin Franklin nahm sich die Bundesrepublik nicht zu Herzen und ruhte sich deshalb auf den stagnierenden Fallzahlen der Sommerferien aus. Auch bei mir machte sich die Euphorie breit, endlich wieder aus der sport- und kontaktlosen Dystopie herauszubrechen und in die Schönheit des Alltags zurückzukehren. Und nicht zu vergessen die Schule, welche man neben der Millionen Menschen mordenden Pandemie gerne mal außer Acht lässt. Aber nicht so die Politik! Das Recht auf Bildung muss bewahrt werden! Die kleinen Blagen halten eh nur ihre Eltern zurück, welche jedoch die Personen sind, die den Kardiographen der Deutschen Wirtschaft noch mit Strom versorgen. Aber sich als Schüler jede zweite Woche die Welt „do-it-yourself-mäßig“ zu erklären, hat sicher auch Vorteile. Zum Beispiel fördert es die Selbstständig- und Unabhängigkeit. Fördern ist in diesem Falle ein Synonym für die Verlagerung der Pflichten des Schulwesens auf den netten Mann von YouTube, der mir Teile der Welt in 5 Minuten erklärt. Man fängt schon an, die unterkühlten Räume zu vermissen, in denen man neben den letzten sozialen Kontakten auch noch das Gefühl vermittelt bekommt, wenigstens etwas zu lernen. Und so bereitet man sich wie jedes Jahr auf die lebensentscheidenden Klausuren vor, welche das hochgradig ansteckende, teils tödliche Virus wie ein Dorn im Auge wirken lassen. An den Klausuren selbst ändert sich im Grunde genommen aber nichts, denn bei erschwerten Verhältnissen erleichterte Bedingungen zu schaffen, wäre nun auch hochgradig unfair.

Tim Gelhard

Lockdown Light im Corona-Herbst

Wissenschaftler haben es vorhergesagt, und nun ist es wirklich eingetreten. Seit Beginn des Herbstes steigen die Corona-Infektionszahlen stetig an und die Krankheitsfälle – auch im eigenen Umfeld – häufen sich. Da ist es logisch, dass geballte Menschenmassen weitgehend verhindert werden müssen, denn viele Menschen auf einem Fleck sind jetzt natürlich alles andere als sinnvoll. Demonstrationen und Großveranstaltungen werden abgesagt, da diese zu unsicher seien und das Risiko vieler Neuinfektionen zu groß sei. Mittlerweile gibt es aber eine Lösung: den sogenannten „Lockdown Light”, der sich über den November und mittlerweile bis ins nächste Jahr erstreckt. Restaurants müssen schließen, die Zahl der Personen, mit denen die Menschen sich treffen dürfen, sinkt immer weiter. Klingt ja plausibel. Aber irgendwas wurde da doch vergessen, oder nicht? Ach ja! Die Situation an den Schulen vielleicht! In Deutschland gibt es rund 11 Millionen Schüler, die – während im Rest des Landes Lockdown herrscht – jeden Tag zur Schule gehen müssen und sich damit einer unglaublich großen Gefahr aussetzen. In jeder Schule gibt es andere Regeln und es herrscht ein großes Durcheinander zwischen Maskenpflicht im Unterricht und Abstand halten. Laut Familienministerin Giffey sei das Schließen der Schulen aber„das letzte Mittel, wenn es um Einschränkungen geht”. Dass Personen, die fünfmal die Woche eine Schule besuchen, sicherlich mindestens doppelt so viele Menschen treffen wie andere, scheint ihr nicht ganz klar zu sein. Dazu gehören natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die ebenfalls stark gefährdet sind, da sie in sehr unterschiedlichen Klassenstufen unterrichten können. Das Argument, dass erwerbstätige Eltern ihre Kinder betreuen müssen, wenn diese im Lockdown sind, ist ja wohl kaum auf alle Schülerinnen und Schüler in den unterschiedlichsten Schulformen anwendbar. Oder ist ein Siebenjähriger genauso bedürftig wie eine 17-Jährige?

Lina Kasten