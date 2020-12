Schüler beschenken Senioren aus Salzgitter zum Nikolaustag

Ideen sind zu Corona-Zeiten gefragt, um Kontakt zu halten und den Beschränkungen zum Trotz Freude zu bereiten. Am Montagvormittag gingen 150 Nikolauspäckchen von der Grundschule am See in Lebenstedt auf die Reise zum Altenheim- und Pflegeheim „Johanniterhaus am See“ (Jose). Freude bereitete dies den Schulkindern und den Senioren gleichermaßen.

Aktion von Sozialarbeiterinnen organisiert

„Diese ganze Aktion haben unsere beiden Schulsozialarbeiterinnen Ines Martinez und Franziska Bartels organisiert“, berichtete am Montag Schulleiterin Heike Neugebauer.

Die Grundschule am See pflegt seit vielen Jahren eine Kooperation mit dem Altenheim am See. „Bewohner des Heims waren bei uns in der Schule zu Sommerfesten, Adventsfeiern und der Verabschiedung der vierten Klassen. Unsere Schüler sind zum Singen ins Heim gegangen oder beim Laternenfest zu den Senioren gezogen.“

Kontakte in Pandemie nicht möglich

In diesem Jahr aber seien alle Kontakte der Pandemie zum Opfer gefallen, bedauerte die Schulleiterin. Deshalb freute sich Neugebauer besonders über die Idee der Schulsozialarbeiterinnen. Schüler und Eltern wurden in einem Brief gebeten, zu Hause ein kleines Geschenk für die Senioren zu packen.

Neugebauer sagt dazu: „Ich bin riesig stolz auf unsere Schüler und Eltern. 150 Päckchen kamen zusammen, liebevoll oft mit kleinen Gedichten, Briefen oder Bildern versehen.“ Weihnachtstassen, Handcremes, Süßigkeiten, Seifen oder Weihnachtsdeko für das Zimmer im Heim wanderten in die Päckchen. „Diese Aktion soll ein Zeichen dafür sein, dass die Seniorinnen und Senioren nicht vergessen werden“, meinte Ines Martinez.

Wahre Päckchenflut

In der Grundschule am See stapelten sich am Montagmorgen die Päckchen. Mit drei voll beladenen Handwagen machten sich – in Corona-Zeiten stellvertretend für alle Schüler – die Schülersprecher Ceylin Koca und Yakup Peker gemeinsam mit Schulsozialarbeiterin Ines Martinez dann zu Fuß auf den Weg zum Altenheim.

Die restliche Päckchenflut wurde mit dem Auto zum Bestimmungsort transportiert. „Ich bin begeistert, das ist einmalig und ganz, ganz toll“, bedankte sich Heimleiterin Thekla Schöttelndreier bei den Nikolaus-Abgesandten der Grundschule am See.

Anerkennung für Mitarbeiter

Schulleiterin Heike Neugebauer betonte: „Wir haben 150 Päckchen. So bekommen nicht nur die 114 Bewohner ein Geschenk, sondern auch die Mitarbeiter des Hauses. Es soll eine kleine Anerkennung für ihre Arbeit in besonders schweren Zeiten sein.“

Bewohner hatten auch Überraschung für Schüler

Vor dem Eingang des Alten- und Pflegeheim Jose hatten sich einige Bewohner eingefunden. Die Freude über den Besuch und diese tolle Überraschung war ihnen anzumerken.

Fröhlich wurden die schön dekorierten Päckchen bewundert und in Empfang genommen. Die Bewohner hatten ebenfalls eine kleine Überraschung für die Kinder. Ein Geschenk für jeden Schülerjahrgang der Grundschule wurde überreicht.