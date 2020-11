Eisschwimmer hilft in Salzgitter im Kampf gegen Blutkrebs

Gänsehaut gab es für die Zuschauer gratis, als Nils Rudolph am Samstagnachmittag nur mit Badehose bekleidet in den Salzgittersee stieg. Eisschwimmen für einen guten Zweck war angesagt. Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie nur wenige Gäste und ein paar zufällige Spaziergänger entlang des Sees den wagemutigen Schwimmer anfeuern. In die Fluten stieg Rudolph für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Auf die DKMS aufmerksam machen

„Ich will mit meiner Aktion auf die DKMS aufmerksam machen und Spenden sammeln“, begründet Rudolph seine Aktion im Salzgittersee. Der 26-Jährige aus Bleckenstedt ist Mitglied im Wolfenbütteler Schwimmverein WSV 21 und seit Jahren als Eisschwimmer sportlich unterwegs. Nationale und internationale Wettkämpfe hat er bereits bestritten. Im engen Kontakt mit der DKMS hatte er nun seine Aktion am Salzgittersee aufgezogen und sechs Sponsoren im Vorfeld angeworben: Fitnessstudio Clever fit Salzgitter, SZ Energie, Maik Brunke Taxi Braunschweig, Brauerei Denver Wolfenbüttel, Öffentliche Versicherung und Simon Wahl als Privatspender.

„Anstand und Pflichtgefühl“ sind für Nils Rudolph Beweggründe für sein Engagement für die DKMS. Er ist auch als Stammzellenspender registriert. Ehrenamtlich engagiert sich der junge Mann, der als Elektroniker bei der Salzgitter Flachstahl arbeitet, zudem in Salzgitter und Wolfenbüttel. Er gibt Schwimmkurse für Flüchtlinge.

DKMS trotz der Pandemie auf Spenden angewiesen

Während der Corona-Pandemie hat die DKMS alle öffentlichen Registrierungsaktionen für potenzielle Stammzellenspender gestoppt. Aber auf Spenden ist die Organisation auch für viele weitere Aufgaben im Kampf gegen den Blutkrebs und in der Unterstützung von Blutkrebspatienten angewiesen. Für 15 Minuten Eisschwimmen im Salzgittersee hatte am Samstag Nils Rudolph die Zusage über knapp 400 Euro Spendengeld von seinen Sponsoren. Zunächst prüfte Rudolph die Wassertemperatur: 6,9 Grad. Dann ging es ab ins Wasser. Am Körper mit einer Leine befestigt hatte er zuvor eine Rettungsboje. Der 26-Jährige trainiert unter anderem auch am Tauchereinstieg im See.

20 Minuten im See bewältigt der Eisschwimmer locker

„Vergangenes Jahr habe ich bei 4,8 Grad meine Bestzeit von 45 Minuten geschwommen“, erzählt er. Locker schaffte Nils am Samstag die gesetzten 15 Minuten. „Wenn du 20 Minuten schwimmst, lege ich noch was drauf“, schallte der Ruf von Sponsor Simon Wahl über den See. Kein Problem für Nils, nach 20 Minuten kam er aus dem Wasser und hatte die Spendensumme für die DKMS auf gut 500 Euro erhöht. Am kommenden Samstag, 5. Dezember, gibt es eine weitere Eisschwimmaktion zugunsten der DKMS. Ab 15 Uhr in Hannover am und im Maschsee.