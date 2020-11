Flachstahl und PTB vereinbaren Wasserstoff-Kooperation

Wasserstoff gewinnt nicht nur als klimaneutraler Energieträger zunehmend an Bedeutung, sondern auch als erneuerbares Prozessgas in der Stahlherstellung. Wird der Wasserstoff mithilfe regenerativ erzeugten Stroms hergestellt, lassen sich bei der Stahlproduktion erhebliche Mengen an CO 2 -Emissonen vermeiden, heißt es in einer Pressemitteilung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB). Das Wissen um eine geeignete Wasserstoff-Mengenmesstechnik, mit der sich industrielle Produktionsprozesse überprüfen und steuern lassen, sei jedoch noch lückenhaft. Aus diesem Grund haben die Salzgitter Flachstahl GmbH und die PTB einen Kooperationsvertrag geschlossen mit dem Ziel, bereits verfügbare Messtechnik auf ihre Eignung und Eigenschaften zu prüfen und Messverfahren weiterzuentwickeln, heißt es weiter.

Das Wissen um geeignete Mengenmesstechnik für Wasserstoff ist lückenhaft

„Dieses Wissen kann über die Stahlproduktion hinaus in alle zukünftigen Einsatzgebiete von Wasserstoff einfließen und helfen, sein Klimaschutzpotential in großem Maßstab zu nutzen“, schreibt die PTB. Der Salzgitter-Konzern sei auf dem Weg hin zu einer CO 2 -armen Stahlproduktion. Im Rahmen des Innovationsprojekts „SALCOS – Salzgitter Low CO 2 -Steelmaking“ nehme die Salzgitter Flachstahl GmbH gerade einen Hochtemperatur-Elektrolyseur in Betrieb. „Es ist die weltweit leistungsstärkste Anlage ihrer Art, die in großindustrielle Prozesse eingebunden ist“, betont die PTB.

Salzgitter AG plant mit neuem Eletrolyseur

Des Weiteren werde in Kürze eine 2,5 Megawatt-PEM-Elektrolyse am gleichen Standort in Betrieb gehen. Die Elektrolyseure erzeugten mit Hilfe regenerativen Stroms CO 2 -neutralen Wasserstoff. Die Anlage erhalte eine Messstrecke, die die PTB für Messungen unter Realbedingungen nutzen werde. „Mit einem Durchfluss von rund 1000 Kubikmetern gasförmigen Wasserstoffs pro Stunde im Normzustand bietet die Messtrecke die Möglichkeit, Messgeräte wirklich praxisnah und im Dauerbetrieb zu testen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Versuche unter realen Bedingungen

Diese Versuche unter realen Bedingungen ergänzten andere wasserstoffbezogene Forschungsprojekte, die die PTB mit weiteren Industriepartnern und europäischen Forschungsinstitutionen betreibe. Dazu gehörten unter anderem der Aufbau eines umfangreichen Prüfstandes sowie die Weiterentwicklung von europaweiten Normen und Standards.

Auch herkömmliche Gaszähler werden getestet

Im Rahmen des Projektes will die PTB herkömmliche Gaszähler auf ihre Eignung zur Messung von reinem Wasserstoff testen und vergleichende Untersuchungen mit Erdgas und Luft durchführen, kündigt sie weiter an. „Für bestimmte Messgeräte wie Ultraschall-Gaszähler steht bereits fest, dass eine grundlegende Optimierung des Designs für Anwendungen mit reinem Wasserstoff unumgänglich ist“, heißt es weiter.

Ob Corioliszähler geeignet sind, muss sich noch herausstellen

Corioliszähler eigneten sich grundsätzlich für die Messung von Gasmengen, wegen der geringen Dichte von Wasserstoff wirkten sich Einflussgrößen wie die Temperatur jedoch stärker auf das Messergebnis aus, als dies bei anderen Prozessgasen wie Stickstoff der Fall sei. Ob Coriolisgaszähler ebenso wie andere etablierte Gasmesstechniken die nötige Genauigkeit und Verlässlichkeit liefern, müsse sich daher erst herausstellen.

Kleine Messfehler können große wirtschaftliche Nachteile verursachen

Wegen des zunehmenden Einsatzes von Wasserstoff könnten bereits kleine Messfehler große wirtschaftliche Nachteile verursachen. „Dies betrifft sowohl die Messung von Prozessgasen als auch Messungen im Zusammenhang mit der Wasserstoffeinspeisung in das Erdgasnetz und der eichpflichtigen Abrechnung der Verbraucher“, heißt es abschließend.