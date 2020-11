Theologieprofessor schreibt Salzgitter-Thriller

Ausgerechnet ein Pastor mitten in einer Mordgeschichte – der neue Thriller von Hans-Martin Gutmann spielt dazu noch mitten in Salzgitter. Zwar ist das Dorf, in dem er lebt – Groß Samtleben – ein erfundenes, doch merkt man schnell, dass der Mann die Gegend kennt. Er bezieht sich auf Schacht Konrad, auf die ehemaligen Hermann-Göring-Werke, und die erwähnte Schlosskirche hat ihr Vorbild in Salder, wie der Autor berichtet. Warum ein Pastor als Detektiv? Nun, Gutmann ist selbst emeritierter Theologieprofessor.

Vikariat in Klein und Groß Elbe

„Es ging mir um die dörfliche Kultur“, berichtet uns Gutmann (67), der in Hamburg wohnt, doch 47 Jahre seines Lebens in dörflichen Strukturen verbracht hat, wie er sagt. Sein Vikariat hat er in Groß und Klein Elbe gemacht, In Fredenberg gewohnt und war für Salder und Bruchmachtersen Seelsorger, und dieses Dörfliche der Großstadt Salzgitter hat er dort zur Genüge kennengelernt.

Dörfliche Atmosphäre und Vereinskultur

Auch aus seiner Kindheit in der Gegend von Goslar kennt er diese Umgebung. Und so sind seine Schilderungen, die Dialoge sehr echt und sehr lebendig, gerade was die Atmosphäre oder etwa die Vereinskultur angeht. „Was man als Pfarrer zum Beispiel bei Geburtstagsbesuchen so erlebt“, sagt Gutmann.

Ein Leichenteil im Pfarrgarten

„Wendewölfe“ spielt im November 1989, direkt zur Wendezeit. Plötzlich liegt ein Leichenteil im Garten von Dorfpastor Lukas Bentorff – ein ortsbekannter Kopf ohne Körper. Der Pastor wird selbst mit dem Mord in Verbindung gebracht. Alte Rechnungen spielen eine Rolle, und es kommen doch einige Leichen vor. Gutmann nimmt als Erzähler die Ich-Perspektive ein – ein Resultat daraus, dass er zuletzt verschiedene Perspektiven eingenommen hat und sich selbst zwingen wollte, bei einer zu bleiben, wie er erzählt.

Theologieprofessor hat schon mehrere Krimis geschrieben

Denn es ist nicht der erste Krimi des emeritierten Theologieprofessors, auch ein spirituelles Buch hat Gutmann bereits geschrieben. In seinen letzten Krimis hat übrigens ein Journalist die Hauptrolle gespielt – diese Krimis sind vergriffen, berichtet Gutmann. Warum aber schreibt ein Theologe vom Morden? „Als Seelsorger hat man ständig mit den Ambivalenzen des Lebens zu tun“, erläutert Gutmann, „mit dem Wechsel zwischen Zerstörung und dem Heilsamen. Das erzählt die ganze biblische Geschichte.“

Einiges stammt aus eigenem Erleben

Dem passionierten Krimileser ist aber auch wichtig, dass sein Protagonist die Menschen mit einem liebevollen Blick sieht. Und neben der Dorfatmosphäre, die Gutmann aus eigener Anschauung schildern kann (im Dorf gibt es übrigens auch zwei Karnevalsvereine), gibt es auch noch andere Elemente, die er aus der Ich-Perspektive kennt: Zum Beispiel die beiden Katzen, die sein Romanheld als Haustiere hat. „Das hat ein bisschen was mit mir zu tun“, schildert er, „aber auch die Art und Weise, wie er im Pfarramt mit den Leuten umgeht.“ Auch ein Part, der in der ehemaligen DDR spielt, entstammt der eigenen Biografie: Sein Vater war Republikflüchtling, dessen Dorf hatten sie oft besucht, erzählt er.

Gutmanns Buch ist ab sofort erhältlich. Hans-Martin Gutmann, Wendewölfe. Thriller, 216 Seiten, Klappenbroschur, ISBN: 9783958941687, 15 Euro.