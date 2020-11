Nach Brand in Thiede: Neue Wohnungen und Möbel für Brandopfer

„Es ist wirklich wie ein Wunder, dass alle da lebend rausgekommen sind“, sagt Birka Ließ mit leicht wackeliger Stimme. Zusammen mit Renate Seemann steht die junge Frau im Pappeldamm vor dem Haus mit der Nummer 119. An der hellen Hausfassade sind über Fenstern schwarze Rußflecken zu sehen, mehrere im Erdgeschoss sind mit Holzplatten zugenagelt.

Eine Kerze löst den Brand am 26. Oktober aus

Birka Ließ (links) und Renate Seemann stehen noch immer fassungslos vor dem Haus im Pappeldamm, aus dem ihre Angehörigen vor einem verheerenden Feuer gerettet wurden. Foto: Stefan Lohmann

Hier hat bis zum 26. Oktober die 84-Jährige Gerda Lorenz gewohnt, bevor sie – wie ihre zwei Nachbarn – durch ein verheerendes Feuer ihre Wohnung im Haus verlor. Auslöser war – wie man es häufig in Presseberichten liest – eine unbeaufsichtigte Kerze, die zuerst Tischdecke, dann Möbel und schließlich das gesamte Wohnzimmer der Seniorin in Flammen hat aufgehen lassen.

„Als meine Mutter das Geschehen wohl halbwegs realisiert hat, ist sie rüber zum Nachbarn gelaufen und hat noch ihren Hausnotrufknopf gedrückt“, rekapituliert Seemann, was am dramatischen Abend passiert ist. „Werner, Werner, ruf die Feuerwehr!“, an diesen Hilferuf habe sich die 84-Jährige hinterher noch erinnern können, bevor sie das Haus noch über das Treppenhaus verlassen konnte, erzählt Tochter Renate Seemann.

Der gehbehinderte Bewohner rollt sich aus dem Bett und wird gerettet

Genau das tat der 68-jährige Nachbar Werner Ließ geistesgegenwärtig, während dichter, beißender Rauch seine Wohnung binnen kürzester Zeit verqualmte und er schnell Atemprobleme bekam. „Beim Notruf hieß es: Legen Sie sich auf den Boden, am besten mit einem nassen Handtuch vor dem Gesicht!. Aber beides konnte ich ja nicht einfach so“, schildert Ließ am Telefon das regelrechte Horrorszenario, dass über ihn hereinbrach. Denn der von Geburt an gehbehinderte Mann lag in seinem Bett, in das ihn, wie an jedem Abend, kurz zuvor der Pflegedienst der Caritas geholfen hatte.

Die Katze überlebt den Brand nicht

Daran, was nach dem Absetzen des Notrufs passierte, kann er sich kaum erinnern, außer, dass er sich noch aus dem Bett rollen konnte, bevor er wegen der starken Rauchentwicklung das Bewusstsein verlor. „Woran ich mich nur noch erinnere, ist das schreckliche Wimmern meiner Katze“, sagt der 68-Jährige und stockt schluchzend im Satz. Erst im Rettungswagen sei er zu sich gekommen, wo er erfahren musste, dass seine Katze „Mausi“ das Unglück trotz Wiederbelebungsversuchen nicht überlebt hatte.

Zwischenzeitlich hatten die angerückten Helfer von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr auch die 85 Jahre alte Bewohnerin des ersten Stocks über ihren Balkon gerettet. Nach Untersuchungen konnten die Hausbewohner ohne größere Verletzungen die Krankenhäuser wieder verlassen, in die sie eingeliefert worden waren.

Die Wohnungen und das Mobiliar sind nicht mehr zu benutzen

An dieser Stelle beginnt der zweite Teil der dramatischen Geschichte, der für die Beteiligten jedoch mit einem großen Hoffnungsschimmer weitergehen sollte. „In die Wohnungen konnte ja niemand zurück“, macht Birka Ließ die weitreichenden Folgen des Brandes deutlich. „Hier ist nichts mehr zu gebrauchen, rein gar nichts“, stellt sie zugleich nüchtern und schockiert fest, als sie die Wohnung ihres Vaters betritt. In den Räumen hängt auch Tage nach dem Feuer ein stechender Geruch. Sämtliche Gegenstände und Wände sind mit einer millimeterdicken, schwarzen Rußschicht komplett bedeckt.

Im Treppenhaus gegenüber steht Renate Seemann, ungläubig den Kopf schüttelnd, vor der versiegelten Wohnungstür ihrer Mutter, durch die das Feuer ein Loch gefressen hat. Auch hier ist nichts mehr zu gebrauchen, worin sich noch wohnen ließe. Auch im oberen Geschoss, in der Wohnung der 85-jährigen Nachbarin, sei alles verrußt, so Ließ und Seemann. „Mein Vater und auch Gerda standen von einem Moment auf den nächsten vor dem Nichts“, zieht Birka Ließ eine Schreckensbilanz der Brandnacht.

Ein Facebook-Post löst eine Hilfewelle aus

Was dann passierte, gleicht einem sozialen Märchen, das weder die Ließens noch Seemann so richtig begreifen können. „Meine Tochter hat über das Unglück bei Facebook geschrieben, und sofort haben sich unfassbar viele Menschen gemeldet und ihre Hilfe angeboten“, ist Seemann noch immer verblüfft. Innerhalb kürzester Zeit seien etwa Kleidung, Drogerieartikel, Küchenbedarf und sogar erste Möbelangebote von unzähligen Spendern zusammengekommen, berichten Birka Ließ und Renate Seemann begeistert von der überwältigenden Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und von Freunden. „Ich habe dann gleich selbst einen Facebook-Kanal eingerichtet“, sagt Ließ und gibt unumwunden zu, bis dato eher nicht sonderlich überzeugt vom Nutzen digitaler Netzwerke gewesen zu sein. „Da muss ich mich korrigieren, man kann absolut von sozialen Netzwerken sprechen!“

Darüber freut sich auch ihr Vater Werner Ließ ungemein. „Ich wusste gar nicht, dass ich so ein bekannter Hund im Ort bin“, kann das Brandopfer schon wieder ein wenig scherzen. „Ich finde diese Hilfe, die so schnell angelaufen ist, unbeschreiblich“, zeigt sich der 68-Jährige „unendlich dankbar für die Unterstützung, gerade in der heutigen, manchmal doch sehr egoistischen Gesellschaft“. Dankbar sei er auch für die vorübergehende Aufnahme in der Braunschweiger Seniorenresidenz Brockenblick nach seinem Wohnungsverlust.

Einige Bewohner ziehen ins Thieder Wohn- und Pflegeheim der Awo

Die 85-Jährige Nachbarin sei erst einmal bei deren Nichte eingezogen, so Renate Seemann. Während ihre eigene Mutter im Thieder Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) untergekommen ist – wo sie nach eigener Aussage auch in Zukunft leben möchte – muss sich erst noch zeigen, ob Werner Ließ in seine alte Wohnung im Pappelweg zurückkehren kann. Zunächst sind Gutachter und Versicherungsfachleute damit beschäftigt, die Schäden am Haus zu untersuchen. „Es wäre einerseits traurig, wenn ich nicht dahin zurück könnte, wo es eine so wunderbare Nachbarschaft gibt und wo ich schon so lange gewohnt habe“, sagt Ließ. Doch er könne sich auch eine gute Zukunft in einem behindertengerechten Heim vorstellen.

Bei der Suche nach einer Unterkunft, die sich ihr Vater auch leisten könne, kann Birka Ließ schon einen ersten Erfolg vermelden. Das Awo-Heim in Thiede habe ihnen eine kleine Wohnung mit Betreuung angeboten. Dort soll Werner Ließ, schon recht gut mit den zahlreich gespendeten Einrichtungsgegenständen ausgestattet, zunächst einziehen, wie Tochter Birka dankbar und erleichtert berichtet.

Die Frage nach der Schuld stellen Betroffene nicht

Eines sei ihr wie auch ihrem Vater besonders wichtig zu betonen, nämlich, dass es keine „Schuldfrage“ gebe. „Wir machen niemandem einen Vorwurf, so etwas kann jedem passieren“, sagt Birka Ließ. Verärgert ist Renate Seemann, die offen darüber spricht, wie uneinsichtig ihre Mutter in Sachen Gefahren gewesen sei: „Ich habe so oft gesagt, lass das mit den Kerzen sein!“.