Azubis bauen Masken-Automat

Natürlich heißt das Ding nicht „Maskomat“, aber so wird es hier genannt, und das zeigt ja, dass es akzeptiert ist. Zwei Auszubildende haben für Bosch in Salzgitter eine kleine Station zur Händedesinfektion und Maskenausgabe konstruiert, durch die jeder Mitarbeiter täglich geht. Es handelt sich um einen unscheinbaren Container, aber für Ausbildungsleiter Harald Kiesel ist es ein Symbol: Für die Zusammenarbeit von Abteilungen.

Wie soll man die Masken kontaktlos verteilen?

Bei einem Skype-Meeting der Führungskräfte mit Werkarzt, erinnert sich Kiesel, kam die Frage auf: Wie verteilen wir die Masken? Es sollte am Werktor sein, berührungsfrei, ohne Engpässe. Kiesel und Ausbilder Ulf Cramme fragten nach Diskussionen und (technischem) Brainstorming zwei Azubis, die zu der Zeit in der Prüfungsvorbereitung waren: Tim Warneboldt und Kai Iltz. Kiesel: „Die waren mit Feuereifer dabei!“ Nach drei Tagen gab es bereits einen Prototypen – „alle Teile dafür hatten wir im Werk!“, sagt Kiesel.

Nach 12 Tagen war der Automat fertig

Die Reaktion war zunächst verhalten positiv, schildert Kiesel, aber es hieß: Weitermachen! Der Werksarzt jedenfalls sei begeistert gewesen, sagt Kiesel. Da sich das Ganze zur Corona-Anfangszeit abspielte, gab es noch etwa fünf bis sechs Maskensorten von unterschiedlichen Herstellern, die sich etwa in Qualität, Dichte und Bänderbefestigung unterschieden. Das musste man technisch lösen können. Im Prototyp wurden die Masken jedenfalls schon per Unterdruck aufgenommen. Nach 12 Tagen war der Automat fertig.

Am Anfang stand ein Werkfeuerwehrwagen dort

Und das nur, weil das Team genetzwerkt hat, viele Leute beteiligt waren und so auch die Akzeptanz erhöht wurde. Der leitende Facility Manager Dietmar Mucke war ebenso unterstützend dabei wie die Abteilung Service Elektrik um Manfred Bruer . Nachdem also zuerst die Werkfeuerwehr in einem kleinen Wagen Masken ausgegeben hat, standen dort später Zelte und schließlich der Container, den alle Mitarbeiter heute noch täglich betreten. „Das ist auch ein Startpunkt für Disziplin“, findet Steffen Tegtbuering vom Presseteam. „Das zeigt auch: Die Firma nimmt das ernst!“

Container soll noch Vordächer bekommen

Die Baupläne hat Kiesel offen geteilt, „wir haben das nicht schützen lassen“, sagt Kiesel. dennoch ist der Apparat nicht so einfach mal nachzubauen, weiß er. „Das ist eine technische Herausforderung!“ Es ist faszinierend, wie bei einer Orangensaftpresse oder bei den Stofftiergreifern auf dem Jahrmarkt sieht man durch das durchsichtige Gehäuse einen Arm sich bewegen, eine Maske ansaugen und in den Ausgabeschacht fallen lassen. Der offizielle Name ist übrigens Mund-Nasenschutz-Spender. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen: Der Container soll noch Vordächer bekommen und noch ansprechender und bunter gestaltet werden, teilt das Presseteam mit.

Und noch ein Happy End: Warneboldt und Iltz haben ihre Prüfungen inzwischen mit guten Leistungen bestanden und laut Kiesel unbefristete Stellen erhalten.