Angebrannte Essensreste sorgen für Rauch in Salzgitter

Rauch aus einem angekippten Fenster und leichter Brandgeruch. Dazu wurde die Feuerwehr Salzgitter am späten Nachmittag in den Diestelweg in Lebenstedt. Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr, Michael Sadowski, waren keine Menschen in der Wohnung, in der die Essensreste angebrannt sind. Trotz der etwas beengten Situation drang die Feuerwehr mithilfe der Drehleiter in die Wohnung ein. Auch ein Trupp mit Atemgeräte stand zusätzlich vor der Wohnungstür bereit. Die Feuerwehr entschied sich allerdings dagegen, die Tür aufzubrechen.

Keine Beschädigungen am Wohnhaus

Beschädigt wurde laut Sadowski nur ein kleiner Bereich um das angebrannte Essen und der Topf in dem es lag. Mit einem Hochleistungslüfter sorgten die Feuerwehrleute dafür, dass kein Rauch mehr in der Wohnung über war. Insgesamt waren die Wache eins und zwei sowie die Ortsfeuerwehr Lebenstedt im Einsatz. Auch ein Rettungswagen war vor Ort. „Im großen und ganzen hat der Einsatz nicht länger als eine viertel Stunde gedauert“, schließt Sadowski ab.

red