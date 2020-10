Die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Salzgitter nimmt die „Woche der seelischen Gesundheit“ zum Anlass, um Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen auf das Thema psychische Erkrankungen aufmerksam zu machen. Das teilt der Wohlfahrtsverband mit.

Künstlerischer Zugang zum Thema

Mithilfe eines literarischen Konzertes soll ein künstlerischer Zugang zu dem bislang noch stigmatisierten Thema eröffnet werden. Die Künstlerinnen Andrea Freistein-Schade und Claudia Schaare lassen die Biografien von Clara Schumann, Robert Schumann und Johannes Brahms mittels Literatur und Musik zum Leben erwachen.

Biografien zum Leben erwecken

Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die psychische Erkrankungen Robert Schumanns sowie das Beziehungsgeflecht zwischen den drei Protagonisten. Bei der zirka einstündigen Kulturveranstaltung haben alle Interessierten nicht nur die Chance mit dem Thema psychische Erkrankungen in Berührung zu kommen, sondern können Einblicke die Lebenswirklicht der drei berühmten Künstler und Künstlerinnen erlangen.

Veranstaltung ist kostenlos

Die kostenlose Veranstaltung findet am Donnerstag, 15.Oktober um 18 Uhr in der Schloßkirche Salder (Schloßkirche 4, 38227 Salder) statt und wird unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen. Da die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt ist, wird um eine Vorab-Anmeldung bei der Selbsthilfekontaktstelle unter (05341) 846722 oder per E-Mail: kiss-sz@paritaetischer.de gebeten.