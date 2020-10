Autofahrer in Lobmachtersen fährt gegen Scheune

Ein 41-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Flachstöckheimer Straße am Ortseingang in Lobmachtersen in einer Linkskurve aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Auto verloren. Er fuhr gegen eine Scheune. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt 4500 Euro. Der Fahrer und ein sechsjähriges Mädchen im Auto wurden leicht verletzt.

