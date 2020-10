Stöbern in Salzgitter zwischen Kunst und Stadtgeschichte

Salder. Ein Ausflugsziel, das von einer Vielzahl an Startpunkten bequem erreicht werden kann, ist das bekannte Renaissance-Schloss in Salder. Dort befindet sich die Stempelstation 20 auf unserem ILE-Kulturwanderweg. Ob von Lebenstedt, Bad oder Gebhardshagen mit dem Fahrrad, oder bei einer schönen Herbstwanderung von Heerte, viele Wege sind möglich – und irgendwie scheint das stolze Schloss immer im Mittelpunkt zu stehen.

Schon im Jahre 1608 erbaut

Erbaut wurde der Herrschaftssitz 1608 nach den Plänen des Hofbaumeisters Paul Francke. Ab 1655 wurde es unter Herzog August Wilhelm zur Sommerresidenz im barocken Stil umgebaut. Eine umfangreiche Informationstafel bietet allen an regionaler Geschichte und örtlicher Baukunst interessierten Besuchern die Fakten zu seiner wechselvollen Geschichte: Das Schloss war Amts- und Gerichtssitz, landwirtschaftlicher Betrieb, Versuchsgut, der Sitz einer großdeutschen Umsiedlungsgesellschaft, Zufluchtsort für Flüchtlingsfamilien und Hauptquartier der britischen Besatzungstruppen.

Seit 1955 im Besitz der Stadt Salzgitter

Seine höfische Atmosphäre hat es sich aber an vielen Stellen bis heute bewahrt. Seit 1955 befindet sich das Schloss mit seinem Garten und dem Wirtschaftshof im Besitz der Stadt Salzgitter. Die Stadtväter entschieden sich damals, das charmante Gebäude sinnvoll zu nutzen und eröffneten im Dezember 1962 das „Städtische Museum Schloss Salder“. Ein besonderes Museum für Stadtgeschichte entstand, das dem verstaubten „Zahn der Zeit“ tapfer trotzt und mit regelmäßigen Sonder-, Wechsel- und Mitmachausstellungen auch die Pfade der modernen Kunst einschließt. Im ehemaligen Kuhstall bitten aktuelle Künstler und Salzgitteraner Bürgern regelmäßig zur Vernissage und zum kulturellem Austausch.

Mehr zum Thema

Dauerhaft geboten werden Einblicke in die Technisierung der Landwirtschaft und des dörflichen Handwerks zwischen Bockwindmühle und Backhaus. Die im Schloss gezeigte Spielzeugsammlung „Geschichte der Kindheit“ umfasst die Jahre 1800 bis 2000 und ist einzigartig in der Region. Vom „Erz zum Stahl“ zeigt die neue Stadt Salzgitter. Kurzum, es werden jedem Besucher viele Fakten und ein fundierter Mix aus Kunst und Geschichte geboten. Ein Besuch lohnt sich gewiss. Das Museum ist ein idealer Ort für einen schönen Ausflug mit der ganzen Familie. Der Eintritt zum Museum ist kostenlos und von Dienstag bis Samstag (10 bis 17 Uhr) sowie sonn- und feiertags von 11 Uhr bis 17 Uhr möglich. Montags ist Ruhetag.

Hintergrund zum Stempelpass

Der ILE (Integrierte ländliche Entwicklung) -Freizeitstempel-Pass ist ein Gemeinschaftsprodukt von neun Städten und Kommunen im nördlichen Harzvorland. 32 interessante Ausflugsziele führen den Wanderer an besondere Orte. Sieben dieser Stationen liegen im Auflagengebiet der Salzgitter Zeitung und sollen in den kommenden Wochen in einer losen Reihe, vornehmlich mit Blick auf ihre Historie vorgestellt werden.