Täter zerstören eine Beifahrerscheibe in Salzgitter

Eine Beifahrerscheibe im Wert von zirka 500 Euro haben Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstört. Die Täter waren laut Angaben der Polizei zwischen 19 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag auf der Feldstraße zugange.

Innenraum durchsucht Nachdem sie die Beifahrerscheibe einschlugen, durchsuchten sie noch den Innenraum des geparkten Autos. Noch ermittelt die Polizei, ob die Diebe etwas aus dem Innenraum gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

red