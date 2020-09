Feuerwehr löscht Garagenbrand in Salzgitter-Lebenstedt

Eine Garage hat am Mittwochabend auf einem Garagenhof in der Ludwig-Erhard-Straße in Lebenstedt gebrannt, wie Marcus Spiller, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilte. Die Feuerwehr habe das Garagentor gewaltsam geöffnet.

In der Garage brannten Reifen und Kartons mit Taschentüchern. Foto: Rudolf Karliczek

„In der Garage brannten Reifen und Kartons mit Taschentüchern“, sagte Spiller. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Freiwillige Feuerwehr Lebenstedt.

Rauch breitet sich auf andere Garagen aus

Zwei Trupps waren mit Pressluftatmern und zwei C-Rohren im Einsatz. Der Rauch habe sich in den angrenzenden Garagen ausgebreitet, da die Garagen über Lüftungsschlitze verbunden seien. Personen seien nicht in Gefahr gewesen.

rk