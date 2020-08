Familienstreit in Lebenstedt eskaliert

Lebenstedt. Die Polizei wird am Samstag zu einem Familienstreit in Lebenstedt gerufen. Um den Streit aufzulösen, setzen die Polizisten auch Pfefferspray ein.

Ein Streit eskalierte am Samstagabend laut Polizei zwischen zwei Familien im Bessermerweg in Lebenstedt. Die Gründe für den Streit sind bislang ungeklärt. Mehrere Mitglieder beider Familien standen sich bei Eintreffen der Polizei, gegen 20.30 Uhr, gegenüber. Der Streit artete in Körperverletzungen und Beleidigungen aus. Die Polizisten trennten die beiden Gruppen unter Einsatz von Pfefferspray und nahmen fünf Personen in Gewahrsam. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus und leitete verschiedene Ermittlungsverfahren ein. Einen Hinweis auf den möglichen Zusammenhang mit Clankriminalität gibt es bisher nicht, heißt es abschließend im Polizeibericht.

