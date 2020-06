Messerangriff in Salzgitter? 21-Jähriger verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Fischzug in Lebenstedt ist am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs mindestens ein Mensch verletzt worden. Beteiligt waren laut Polizeisprecher Matthias Pintak 10 Männer, zwei davon traf die Polizei am Tatort an – einer war verwundet.

Attacke in Lebenstedt: Achtköpfige Tätergruppe flüchtig

Ob der 21-Jährige mit einem Messer verletzt worden war, sei noch unklar. „Er hatte eine blutende Wunde. Wir warten jetzt die Vernehmungen ab, um herauszufinden, ob diese durch ein Messer entstand“, sagte Pintak. Die achtköpfige Tätergruppe ist flüchtig. Weitere Hintergründe konnte die Polizei nicht nennen. feu