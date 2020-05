Die Polizei hielt den 17-.Jährigen in Engelnstedt an.

Engelnstedt. Zu schnelles Fahren mit seinem Mofa ist einem 17-Jährigen am Dienstag gegen 6.35 Uhr auf der Peiner Straße in Engelnstedt zum Verhängnis geworden.

Die Polizei untersagte dem Jugendlichen die Weiterfahrt, traf ihn aber 20 Minuten später erneut in der Nähe an. Dann allerdings, so die Polizei, sei ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen worden.

Der 17-Jährige habe nicht den entsprechenden Führerschein und auch nicht die nötige Pflichtversicherung gehabt. Statt 25 Stundenkilometer, die er hätte fahren dürfen, sei er mit 70 erwischt worden.