Salzgitteraner Kino schmeißt Popcorn-Rösterei an

Nach zahlreichen Bitten von Besuchern, ihren Abenden beim Schauen alter Filme zuhause im Fernsehen ein wenig „Kinofeeling” durch knackiges Popcorn, Nachos und besondere Kinosüßigkeiten zu geben, hat sich das Kultiplex dazu entschlossen, jeden Freitag und Samstag die Kultiplex-Popcornrösterei anzuwerfen. Der leckere Duft des Popcorns soll das heimische Wohnzimmer erfüllen und das Kino in Erinnerung halten, bis es wieder öffnen darf, heißt es in einer Mitteilung des Kinos. Und so funktioniert das Ganze: Man schreibt eine E-Mail an: kino@kultiplex.de oder ruft an/schreibt eine SMS/Whats-App an: (0171) 9978857, teilt mit, was man bestellen möchte und an welchem Tag es abgeholt wird. Freitags oder samstags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr kann die Bestellung an der Fronttür des Kultiplex-Kinos abgeholt werden. Es sei auch möglich, einfach so vorbeizukommen. Übrigens ist nur Barzahlung möglich.