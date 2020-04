Feuer in Lebenstedt beschädigt Container und Auto

Das Feuer brach am Hüttenring in Lebenstedt aus.

Feuer am Hüttenring in Lebenstedt: Nach Polizeiangaben vom Freitag waren dort bereits am Dienstag, 21. April, nach 2.30 Uhr jeweils zwei Papier- und Glascontainer sowie ein Kleidercontainer durch ein Feuer beschädigt beziehungsweise zerstört worden. Ein unmittelbar am Brandort geparkter PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt, so der Polizeibericht weiter. Es sei Schaden von mindestens 10.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.