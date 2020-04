Einbruch in Jugendzentrum Forellenhof: Zeugen gesucht

In der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, sind Unbekannte in den Kinder- und Jugendtreff Forellenhof im Forellenweg in Lebenstedt eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam einen abgeschlossenen Stahlschrank und entwendeten daraus mehrere Spielekonsolen samt Zubehör und flohen unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, (05341) 18970, zu melden.

