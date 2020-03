Feuerwehr Barum ehrt Mitglieder

Die Löschgruppe Barum, die seit 2017 zur Feuerwehr in Heerte gehört, hat sich zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. 49 der 119 Mitglieder waren gekommen und Ortsbrandmeister Jens Kommander wertete die Zusammenarbeit mit der Heerter Wehr positiv. Besonders hob er die Ausbildungsarbeit der Verantwortlichen der Barumer Löschgruppe, Udo Scharf und Ralf Weule, hervor. Dies schreibt die Löschgruppe Barum in einer Mitteilung.

Scharf fasste das vergangene Jahr zusammen: Unter den acht Einsätzen seien die Beseitigung umgestürzter Bäume, die Bekämpfung von Bränden auf der Deponie Diebesstieg sowie ein Grasnarbenbrand an der Bundesstraße 248 gewesen. Man habe unter anderem Lehrgänge zu den Themen Sprechfunk und ABC-Einsätze absolviert. Die Wehr habe sich an lokalen Veranstaltungen beteiligt, wie etwa dem Osterfeuer oder der Laternenumzug. Daher sei die Barumer Löschgruppe ein angesehener Bestandteil des dörflichen Lebens, heißt es in der Mitteilung.

Für das Jahr 2020 stünden bereits folgende Termine fest: Am Samstag, 11. April, beteilige sich die Gruppe an der Organisation des Osterfeuers, am Sonnabend, 6. Juni, finde der Garagenflohmarkt statt, für Sonntag, 14. Juni, sei der Stadtfeuerwehrtag angesetzt. Später folgten noch das Oktoberfest sowie der Laternenumzug im November.

Bei den Wahlen wurde folgende Mitglieder bestätigt: Schriftführer Tobias Ritter, Gerätewart Thomas Nipshagen und Löschgruppenführer Udo Scharf. Hinzugewählt wurde Frank Woidtke als Kassenprüfer.

Die Feuerwehr dankte Klaus Hanne für seine Pressearbeit und gratulierte ihm zu seinem runden Geburtstag. Geehrt wurden für 25 Jahre fördernd der nicht anwesende Dieter Buchwald, Wolfgang Carl, für 40 Jahre fördernd der ebenfalls nicht anwesende Andreas Hunger. Feuerwehrehrenzeichen erhielten für 40 Jahre Udo Scharf, für 50 Jahre Helmut Aldag, Jürgen Brehl, Christian Hackbarth und Claus Mienack.

Maurice Dittrich wurde auf der Versammlung zum Oberfeuerwehrmann befördert.