Enkeltrick: Täter erbeutet über 20.000 Euro in Lebenstedt

Mit dem Enkeltrick hat ein bislang nicht ermittelter Täter am Montag, 24. Februar, gegen 16.30 Uhr in Lebenstedt Bargeld erbeutet. Das berichtet die Polizei. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich der Mann sich als Enkel der Geschädigten ausgegeben und geschildert, dass er nach einem verursachten Unfall einen Schaden begleichen muss. Er habe um eine Summe von mehr als 20.000 Euro gebeten.

Kurze Zeit später sei ein Mann zur Wohnung der Frau an der Schillerstraße gekommen und habe den geforderten Betrag erhalten. Nachdem ein Bekannter der Frau an der Wohnungstür geklingelt habe, sei der Täter geflüchtet. Er sei vermutlich um die 20 Jahre alt.

Die Polizei will nach eigenen Angaben ältere Menschen sensibilisieren, sich gegen diese Betrugsmasche zu schützen. Sie sollten keinen Personen trauen, die sich als Angehörige in einer Notsituationen bei ihnen meldeten und Bargeld forderten. „Im Zweifel oder nach einem erfolgten Anruf können Sie sich immer an ihre Polizei wenden. Wir helfen ihnen und geben ihnen Ratschläge“, so die Polizei.