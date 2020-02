Kassiererin in Lebenstedt mit Waffe bedroht – Täter ist flüchtig

Ein unbekannter Täter hat am Montag die Kassiererin eines Einkaufsmarktes im Wildkamp in Salzgitter-Lebenstedt mit einer Waffe bedroht und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, schlug der Mann seinem Opfer zudem ins Gesicht und verletzte es – anschließend flüchtete er.

Kassierein mit Waffe bedroht: Polizei sucht Zeugen

Die Höhe des Diebesguts konnten die Ermittler noch nicht beziffern. Um welche Art Waffe es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit. Nach Angaben der Ermittler ist der Mann mittleren Alters, hat buschige Augenbrauen und ein rundliches Gesicht. Bei der Tat trug er eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (05341) 18970 mit der Polizei in Verbindung setzen. feu