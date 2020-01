Der Hauseinbruch ereignete sich in der Ostpreußenstraße in Lebenstedt.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Lebenstedt ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Lebenstedt eingebrochen.

Dort durchsuchten die Einbrecher die Räume offenbar nach Wertgegenständen, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit. Zu etwaigem Diebesgut sowie der entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden nun darum gebeten, sich bei der Polizei in Lebenstedt zu melden: (05341) 1897 0.