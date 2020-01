Medienzentrum Salzgitter bietet neue Kurse für Pädagogen an

Das Medienzentrum der Stadt Salzgitter, Wehrstraße 29 in Lebenstedt, bietet ab April wieder verschiedene kostenlose Fortbildungen für Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen an. Ein „Smartboard“-Kurs zu interaktiven Whiteboards findet am Dienstag, 14. April, von 14 bis 17 Uhr...