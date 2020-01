Wohnungseinbruch in Brucknerstraße in Lebenstedt

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 8.40 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Brucknerstraße in Lebenstedt eingebrochen. Sie stahlen dort in der Folge laut Polizeiangaben mehrere Werkzeuge und verursachten einen Schaden von mindestens 3600 Euro.