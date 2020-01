Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Büro-Einbruchs in in der Engeroder Straße.

Unbekannte brechen in Lebenstedt in Büroräume ein

Unbekannte Täter haben sich nach Ermittlungen der Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, gewaltsam Zugang in Büroräume an der Engelnstedter Straße in Lebenstedt verschafft. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke.

Schadenshöhe und Diebesgut werden aktuell ermittelt, teilt Polizeisprecher Matthias Pintak mit.