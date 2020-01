Die Lebenstedter Polizei bittet um Hinweise zur Fahrerflucht am Hammerschlag.

Lebenstedt. Der Mann hatte zuvor am Hammerschlag einen geparkten BMW touchiert und am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise.

Autofahrer begeht in Lebenstedt Unfallflucht

Der Fahrer eines laut Zeugenaussagen dunkelgrünen Autos hat am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Straße „Hammerschlag“ in Richtung Neißestraße auf Höhe des Abzweigs zum Amboßweg einen am rechten Straßenrand geparkten schwarzen BMW touchiert und dabei dessen linken Außenspiegel beschädigt.

Anschließend, so Polizeisprecher Matthias Pintak, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich weiter zu kümmern. Zeugen beschrieben den Fahrer als circa 60 Jahre alten, weiß- beziehungsweise grauhaarigen Mann mit dunkelbrauner Jacke und brauner Mütze.

Die Polizei in Lebenstedt bittet um weitere Hinweise: (05341) 18970.