Spendenerfolg beim weihnachtlichen Singen in Lebenstedt

Lebenstedt. Schon seit 13 Jahren findet immer am 27. Dezember, eine musikalische Benefizveranstaltung in der katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian Kolbe statt. Immer ist der Eintritt frei, denn die Freude am Singen und Musizieren in der weihnachtlich geschmückten Kirche soll im Vordergrund stehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Dennoch spendeten die mehr als 300 Besucher, neben viel Applaus, demnach sehr großzügig für die Kinder-Aids-Hilfe in Aliwal/Südafrika und für den Verein Super Salzgitter, der sich für Menschen einsetzt, die in Not geraten, bedürftig sind und Hilfe suchen. Die Gesamtsumme der freiwilligen Spenden in Höhe von 1900 Euro hat alle Erwartungen übertroffen und löste große Freude bei den Verantwortlichen, den großen und kleinen Mitwirkenden und auch bei den Begünstigten aus, heißt es weiter.

Zu diesem unerwartet großen Spendenergebnis hätten nicht nur das sorgfältig zusammengestellte Programm, die rundum gelungenen Beiträge der verschiedenen Gruppen und der Solisten der Gemeinde, sondern sicherlich auch die Anwesenheit und die freundlichen Worte von Bischof Michael Wüstenberg, Schirmherr der Kinder-Aidshilfe in Aliwal beigetragen.

Gianluca Calabrese und Patrick Wassmann vom Verein Super Salzgitter freuten sich über den Anteil für ihren Verein in Höhe von 950 Euro. Sie besuchten die Gemeinde, um sich beim Leitungsteam (Marianne Deußen, Aniela Wickmann und Peter Kuchnia) zu bedanken. Ebenfalls bei diesem Besuch dabei war Gabriele Berg vom Pfarrgemeinderat.