Lebenstedt. Container sind am Papenkamp und am Kurt-Schumacher-Ring in Brand gesetzt worden. Tatzeit: zwischen Freitag, 18.50 Uhr, und Samstag, 0.40 Uhr.

Mehrere Container brennen in Lebenstedt

Zunächst sei am frühen Freitagabend in der Straße Papenkamp ein Wertstoffcontainer der Stadt in Brand geraten. Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim habe Polizei und Feuerwehr verständigt. Kurze Zeit darauf habe der Container voll gebrannt.

Wenige Stunden später habe es am Kurt-Schumacher-Ring zwei weitere Containerbrände gegeben. Hier habe ein 26-jähriger Salzgitteraner gegen 0.40 Uhr die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Funkstreife hätten ein Altkleider- und ein Altglascontainer in Flammen gestanden. In beiden Fällen sei die Feuerwehr ausgerückt.

Ein Zeuge habe vor Ausbruch des Feuers mehrere Jugendliche weglaufen sehen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Gesamtschaden: mehr als 1000 Euro. Hinweise:

(05341) 18970.