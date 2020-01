Autofahrer flüchtet nach Unfall in Lebenstedt

Die Lebenstedter Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in der Straße Am Haudorn.

Lebenstedt. Das offenbar rote Fahrzeug streifte ein geparktes Auto in der Straße Am Haudorn. Die Polizei bittet hierzu um Hinweise.

Ein vorbeifahrendes Auto hat in der Zeit in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Januar, 22 Uhr und Mittwoch, 8. Januar, 6.15 Uhr in der Straße Am Haudorn einen am linken Fahrbahnrand geparkten Seat Ibiza gestreift und dessen rechte Wagenseite erheblich beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro, wie Polizeisprecher Matthias Pintak mitteilt.

Die Beamten suchen nun das – nach Auswertung der Spuren am geschädigten Auto offensichtlich rote – Verursacher-Fahrzeug samt Fahrer.

Hinweise gehen an die Polizei in Lebenstedt: (05341) 18970.