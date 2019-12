Streit um Frau in Salzgitter: Männer prügeln auf 28-Jährigen ein

Weil ein Streit um eine Ex-Freundin in Lebenstedt eskalierte, musste ein 28-Jähriger am Montagabend mit einer blutenden Nase und „starken Schmerzen“, so heißt es im Polizeibericht, im Krankenhaus behandelt werden.

Streit in Salzgitter eskaliert: Männer schlagen auf 28-Jährigen ein

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, saßen drei Männer (zwei 28-Jährige und ein 36-Jähriger) in der Stahlstraße zusammen und tranken Alkohol. Als das Gespräch dann auf eine Ex-Freundin des einen Mannes wechselte, entbrannte über die Frau ein hitziger Streit – und der eskalierte. Der 28-jährige Wohnungsinhaber und sein 36-jähriger Freund schlugen auf den anderen 28-Jährigen ein.

Das Opfer flüchtete aus der Wohnung und alarmierte die Polizei. „Mit blutender Nase und starken Schmerzen wurde das Opfer durch einen Rettungswagen dem hiesigen Krankenhaus zugeführt“, berichtet die Polizei.

Beschuldigte behaupten, das Opfer nicht zu kennen

Als die Ermittler die zwei Beschuldigten in der Wohnung aufsuchten und mit den Anschuldigungen konfrontierten, stritten diese nicht nur einen Streit oder eine Auseinandersetzung ab: Sie behaupteten, das Opfer überhaupt nicht zu kennen. Gegen die stark alkoholisierten Männer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. feu