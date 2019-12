Thiede. Die 72-Jährige wollte die Wolfenbüttler Straße überqueren. Dabei fuhr der VW eines 64-Jährigen die Frau an. Die Unfallursache wird ermittelt.

Auto fährt Fußgängerin in Thiede an

Eine 72-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch um 17.55 Uhr beim Überqueren der Wolfenbüttler Straße von dem Auto eines 64-Jährigen angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 64-jährige VW-Fahrer auf der Frankfurter Straße, aus Richtung A 39 kommend. An der Kreuzung Panscheberg wollte er nach links in die Wolfenbüttler Straße einbiegen.

Dabei stieß das Fahrzeug mit der 72-jährigen Fußgängerin zusammen, die dadurch stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 72-Jährige in das Klinikum Wolfenbüttel, so die Polizei weiter.

Die Polizei ermittelt zurzeit die Unfallursache. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.