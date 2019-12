Lebenstedt. Das Fahrzeug war am Freitagabend für rund 45 Minuten an der Reppnerschen Straße abgestellt. Das gestohlene Handy ist etwa 500 Euro wert.

Smartphone aus Pkw in Lebenstedt gestohlen

Einem 45-Jährigen ist am Freitag zwischen 17.15 und 18 Uhr das Smartphone aus seinem in diesem Zeitraum an der Reppnerschen Straße geparkten Pkw gestohlen worden. Das Telefon hatte laut Polizei einen Wert von rund 500 Euro. Der oder die Täter entkamen unerkannt.