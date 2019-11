Lebenstedt. Die Tat hat sich laut Polizei am Donnerstagabend auf der Reppnerschen Straße in Lebenstedt ereignet. Die Ermittlungen laufen.

Mehrere Personen schlagen in Lebenstedt auf eine Frau ein

Ein Mann und eine Frau haben nach Polizeiangaben am Donnerstag, 21. November, 23.40 Uhr, auf einem Parkplatz an der Reppnerschen Straße in Lebenstedt vermutlich mehrfach eine Frau geschlagen.

Die Frau sei in einem Rettungswagen behandelt worden. Die Hintergründe dieser Tat würden noch ermittelt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sei eingeleitet worden. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang Vernehmungen an.