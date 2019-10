Lebenstedt. Der Renault stand am Sonntag am Martinweg in Lebenstedt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Sonntag in der Zeit zwischen 12 und 17.45 Uhr die linke Fahrzeugseite eines am Martinweg geparkten Renaults durch Zerkratzen beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 2000 Euro, so der Polizeibericht. Zeugen wenden sich an die Polizei Salzgitter.