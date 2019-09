Kabarett in Lebenstedt: Jede Menge schlimme Typen

Ein echtes Gruselkabinett voller schlimmer Typen führte der Kabarettist Erik Lehmann den Zuschauern in der ausverkauften Begegnungsstätte Brücke vor. Den rasanten Ritt quer durch die Landschaft politische und gesellschaftlicher Absurditäten eröffnete „der Herr Lehmann“ mit der Figur Uwe aus Dresden. In Trainingsjacke, mit breitmäulig überbetontem Sachsen-Dialekt brüllt der erstmal los: „Ich bin Wutbürger mit Herz, und sage: so geht’s...