Lebenstedt: Wolfgang Brun stellt seine Werke aus

Unter dem Titel „The World in Color“ ist eine Ausstellung mit Werken des Salzgitteraner Künstlers Wolfgang Brun von Freitag, 20. September, bis Freitag, 29. November, in der Stadtbibliothek in Lebenstedt zu sehen. Im Ankündigungstext heißt es, dass Brun in seinen abstrakten Bildern mit dunklen...