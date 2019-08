Unbekannte haben am Montag, 26. August, zwischen 18.30 und 19.30 Uhr an einem in der Schäferstraße geparkten Auto Teile der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, verursachten die Täter damit an dem weißen Ford Focus einen Schaden von mindestens 250 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

