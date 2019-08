Ladendieb in Thiede führt Messer mit sich

Ein 49-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstag, 27. August, gegen 14.05 Uhr Waren im Wert von etwa 7 Euro aus einem Lebensmittelgeschäft in der Schäferwiese gestohlen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Ladendieb auf seiner Flucht gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Hosentasche des 49-Jährigen ein griffbereites Messer. Das Messer wurde sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl mit Waffen ein.