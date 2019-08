Buslinien 627 und 640 in Lebenstedt werden umgeleitet

Die Buslinien 627 und 640 fahren von Donnerstag, 15. August, bis Montag, 19. August, anders. Der Grund ist das Cityfest in der Innenstadt von Lebenstedt. Dafür wird die Albert-Schweitzer-Straße zwischen der Neißestraße und der Joachim-Campe-Straße voll gesperrt. Wie die Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig mitteilt, darf dieser Bereich auch nicht vom Linienverkehr befahren werden.

Deshalb fährt die Linie 627 im Rahmen der Umleitung vom Haltepunkt „Schillerstraße“ über die Neißestraße und Berliner Straße zur Haltestelle „City-Kino“, Bussteig G auf der Konrad-Adenauer-Straße. Diese Haltestelle dient als Ersatz für den Haltepunkt „Salzgitter-Lebenstedt-Bahnhof“, der von der Linie 627 nicht bedient wird. Die Haltestelle „Stadtbibliothek“ der Linie 627 wird an den Haltepunkt „Schillerstraße“ verlegt.

Die Linie 640 muss während der Vollsperrung über die Joachim-Campe-Straße, Kattowitzer Straße und Neißestraße zur Haltestelle „Arbeitsamt“ fahren. Die Haltestellen „Arbeitsamt“ Richtung „Salzgitter-Lebenstedt-Bahnhof“ und „Stadtbibliothek“ können nicht angefahren werden, so die Mitteilung der Verkehrsgesellschaft weiter. Als Ausweichhaltestelle für den Haltepunkt „Stadtbibliothek“ wird „Rathaus“ angeboten. Die Haltestelle „Arbeitsamt“ wird an den Haltepunkt „Schillerstraße“ verlegt. In die Gegenrichtung wird die Umleitung der beiden Buslinien entsprechend in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.

Die Verkehrsgesellschaft weist daraufhin, dass während der Kirmes von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, auf den Linien 612, 613 und 619 überwiegend Gelenkbusse eingesetzt werden. Damit reagiere man auf das zu erwartende erhöhte Fahrgastaufkommen.

Die Fahrpläne aller Linien der Verkehrsgesellschaft sind unter www.kvg-braunschweig.de als Download verfügbar.